Прямая линия с Владимиром Путиным состоится до конца 2023 года

Об этом 9 ноября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году», — сказал он, отвечая вопрос о прямой линии с Владимиром Путиным в текущем году.

Песков уточнил, что в этом году прямую линию Путина объединят с большой пресс-конференцией. Точная дата мероприятия пока неизвестна. Пресс-секретарь президента пообещал своевременно сообщить о ней, сообщает RT.

В прошлом году прямая линия с Владимиром Путиным не состоялась. В предыдущий раз мероприятие проходило 30 июня 2021 года и продлилось 3 часа 44 минуты.

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