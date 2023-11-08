Путин присвоил звание генерал-майора замначальника полиции Краснодарского края

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 44 российским офицерам.

Среди них — замначальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Лемешкин. Бывшему полковнику присвоили звание генерал-майора, сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

Сергей Лемешкин служит в полиции с 1994 года. Он начал работу с должности инспектора по межнациональным отношениям обеспечения общественного порядка в Горячем Ключе, там же позже служил следователем.

В 2015 году Лемешкина назначили на должность замначальника по работе с личным составом краевого управления МВД, в 2021 году — начальником управления. Осенью прошлого года Сергей Лемешкин стал заместителем начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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