В Кущевке сменили прокурора. Руководить надзорным органом Кущевского района будет Александр Шмидт

До назначения прокурором Кущевского района Александр Шмидт возглавлял прокуратуру Выселковского района.

Сейчас Шмидт пришел на место Владимира Приходченко, который теперь назначен Ейским межрайонным прокурором.

Александр Шмидт окончил юридический факультет КубГУ. В прокуратуре начал служить с 2005 года — помощником Туапсинского межрайонного прокурора. Также он был заместителем прокурора Калининского района. В сентябре 2018 года был назначен на должность прокурора Выселковского района, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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