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Глава Усть-Лабинского района Сергей Запорожский ушел в отставку

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-ust-labinskogo-rajona-sergej-zaporozhskij-ushel-v-otstavku
Глава Усть-Лабинского района Сергей Запорожский ушел в отставку
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Депутаты Усть-Лабинского района 20 июня приняли заявление бывшего главы муниципалитета о досрочной отставке по собственному желанию.

Исполняющим обязанности главы Усть-Лабинского района с 22 июня станет Станислав Гайнюченко. До этого он был мэром Усть-Лабинска.

Участие в сессии Совета муниципалитета принял замгубернатора Краснодарского края Александр Топалов. От имени главы Кубани Вениамина Кондратьева он поблагодарил главу района за проделанную работу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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