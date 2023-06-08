СМИ: бывший вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев стал первым замглавы Херсонской области

На новом посту первый заместитель главы губернатора, как и ранее в Краснодарском крае, будет отвечать за внутреннюю политику.

О назначении Чагаева на пост 8 июня сообщил редактор издания «ФедералПресс», политолог Андрей Гусий. Экс-вице-губернатор Краснодарского края будет курировать дела внутренней политики Херсонской области, написал журналист в Telegram.

«Распоряжение о его назначении подписано сегодня», — уточнил источник издания «Кубань-Черноморье».

Официального подтверждения назначения пока нет. Судя по всему, сайт администрации Херсонской области находится в стадии наполнения — из заместителей губернатора Владимира Сальдо и председателя правительства Андрея Алексеенко указаны только Татьяна Кузьмич, Виталий Булюк и Сергей Черевко. А первым заместителем губернатора по внутренней политике до сих пор числится Владимир Беспалов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле стало известно, что Игорь Чагаев покинул пост вице-губернатора Краснодарского края в связи с переходом на другую работу. Позже в СМИ появилась информация, что бывший вице-губернатор приступил к работе в Херсонской области.