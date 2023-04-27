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Игорь Чагаев покинул пост вице-губернатора Краснодарского края в связи с переходом на другую работу

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/igor-chagaev-pokinul-post-vitse-gubernatora-krasnodarskogo-kraya-v-svyazi-s-perehodom-na-druguyu-rabotu
Игорь Чагаев покинул пост вице-губернатора Краснодарского края в связи с переходом на другую работу
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял его отставку и подписал соответствующее распоряжение.

Игорь Чагаев с 2020 года занимал пост вице-губернатора и курировал вопросы внутренней политики региона.

Игорь Чагаев окончил Кубанский государственный аграрный университет и Кубанский государственный технологический университет. В 2013 году занял должность заместителя главы Лабинского района, с 2018 года — главы Лабинского района. В 2019 году был назначен директором департамента внутренней политики Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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