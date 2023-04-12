Экс-руководитель Прикубанского округа Краснодара возглавит администрацию главы Удмуртии

Александр Журавлев, с 2018 года возглавлявший администрацию Прикубанского округа Краснодара, займет пост руководителя администрации главы Удмуртской Республики.

Соответствующие распоряжения глава Удмуртии Александр Бречалов подпишет в ближайшее время.

Действующий руководитель администрации главы и правительства Максим Шумихин возглавит региональное отделение госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Его место займет Александр Журавлев, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Александр Журавлев родился в 1987 году в поселке Лиховской города Каменска Ростовской области. Является выпускником 2007 года НОУ СПО Колледж «Бизнес и Право». В 2012 году окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт. В 2017 году — Южный институт менеджмента по направлению «Государственное и муниципальное управление».

С 2007 года до 2010 года работал в коммерческих структурах. Затем занял пост помощника директора в «Институте Горкадастрпроект».

С 2011 года работал на различных должностях в администрации Краснодара. С марта 2016 года был замдиректора МУП «Горкадастрпроект». С августа того же года занял пост начальника отдела земельно-имущественных отношений в ФГБУ «Управление Кубаньмелиоводхоз» Министерства сельского хозяйства России. В сентябре того же года занял пост замдиректора. В январе 2017 получил должность начальника управления муниципального контроля администрации Краснодара. С 23 октября 2018 года назначен на пост главы администрации Прикубанского округа Краснодара.

Любопытно, что новый начальник Журавлева — губернатор Удмуртии Александр Бречалов — родился в поселке Тлюстенхабль, Теучежского района Адыгеи, в 1994 году с отличием окончил Краснодарский военный институт им. генерала армии С. М. Штеменко. Является выпускником 1999 года Московской государственной юридической академии им. О. Е. Кутафина. С 18 сентября 2017 года является главой Удмуртской Республики.

Читайте также: бывший главный полицейский Краснодара Дмитрий Остапенко возглавил УМВД по Архангельской области.