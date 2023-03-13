Бывший главный полицейский Краснодара Дмитрий Остапенко возглавил УМВД по Архангельской области
Возглавлявший УМВД по Краснодару с 2014 года Дмитрий Остапенко занял пост руководителя полиции Архангельской области.
Информация размещена на официальном сайте УМВД России по Архангельской области.
«Указом Президента Российской Федерации от 06.03.2023 г. № 143 полковник полиции Остапенко Дмитрий Павлович назначен начальником Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области», — говорится на сайте УМВД России по Архангельской области.
Данные о новом начальнике полиции Краснодара на официальной странице ведомства до пока отсутствуют.
Дмитрий Остапенко родился в 1976 года в Краснодаре. В органах МВД он работает более 20 лет. Службу начал с должности оперуполномоченного отдела уголовного УВД Прикубанского округа Краснодара. С 2011 года проходил службу в должности замначальника УМВД России по Краснодару. С июля 2014 года назначен начальником УМВД России по городу Краснодару.
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