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Бывший главный полицейский Краснодара Дмитрий Остапенко возглавил УМВД по Архангельской области

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/byvshij-glavnyj-politsejskij-krasnodara-dmitrij-ostapenko-vozglavil-umvd-po-arhangelskoj-oblasti
Бывший главный полицейский Краснодара Дмитрий Остапенко возглавил УМВД по Архангельской области
Дмитрий Остапенко. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Возглавлявший УМВД по Краснодару с 2014 года Дмитрий Остапенко занял пост руководителя полиции Архангельской области.

Информация размещена на официальном сайте УМВД России по Архангельской области.

«Указом Президента Российской Федерации от 06.03.2023 г. № 143 полковник полиции Остапенко Дмитрий Павлович назначен начальником Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области», — говорится на сайте УМВД России по Архангельской области.

Данные о новом начальнике полиции Краснодара на официальной странице ведомства до пока отсутствуют.

Дмитрий Остапенко родился в 1976 года в Краснодаре. В органах МВД он работает более 20 лет. Службу начал с должности оперуполномоченного отдела уголовного УВД Прикубанского округа Краснодара. С 2011 года проходил службу в должности замначальника УМВД России по Краснодару. С июля 2014 года назначен начальником УМВД России по городу Краснодару.

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