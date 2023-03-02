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На должность главы Апшеронска избрали бывшего начальника колонии Андрея Короленко

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-dolzhnost-glavy-apsheronska-izbrali-andreya-korolenko
На должность главы Апшеронска избрали бывшего начальника колонии Андрея Короленко
Фото пресс-службы Апшеронского района

В Апшеронске 1 марта прошла сессия совета городского поселения, на которой состоялись выборы главы города.

Документы для участия в конкурсе на должность мэра подали четверо кандидатов. Комиссия допустила только двух из них. По итогам тайного голосования депутаты поддержали кандидатуру Андрея Короленко.

Новый глава района поблагодарил депутатов за оказанное доверие, а также заверил, что будет честно работать на благо Апшеронского городского поселения.

Андрей Короленко родился в станице Сергиевской Кореновского района в 1970 году. Окончил Хадыженский нефтяной техникум в 1989 году, в 2000 году — Рязанский институт права и экономики. С 2012 года по настоящее время является начальником ФКУ ИК – 9 УФСИН России по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба администрации Апшеронского района.

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