Департамент строительства Краснодарского края возглавил Игорь Федосов
Руководителем департамента строительства Кубани назначен 30-летний специалист Игорь Федосов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.
До этого назначения Федосов занимал должность заместителя министра культуры Краснодарского края.
Игорь Федосов — уроженец села Коноково Успенского района. Получил два высших образования в Кубанском госуниверситете — по специальностям «Промышленное и гражданское строительство» и «Юриспруденция».
Работал в коммерческих организациях, затем в краевом Центре укрепления материально-технической базы образования. В 2019 году возглавил Центр технического и информационного обеспечения Кубани. В 2021 году был назначен начальником отдела госзакупок краевого минкульта. В 2022 — стал заместителем министра культуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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