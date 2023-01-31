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Департамент строительства Краснодарского края возглавил Игорь Федосов

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/departament-stroitelstva-krasnodarskogo-kraya-vozglavil-igor-fedosov
Департамент строительства Краснодарского края возглавил Игорь Федосов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Руководителем департамента строительства Кубани назначен 30-летний специалист Игорь Федосов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

До этого назначения Федосов занимал должность заместителя министра культуры Краснодарского края. 

Игорь Федосов — уроженец села Коноково Успенского района. Получил два высших образования в Кубанском госуниверситете — по специальностям «Промышленное и гражданское строительство» и «Юриспруденция».

Работал в коммерческих организациях, затем в краевом Центре укрепления материально-технической базы образования. В 2019 году возглавил Центр технического и информационного обеспечения Кубани. В 2021 году был назначен начальником отдела госзакупок краевого минкульта. В 2022 — стал заместителем министра культуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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