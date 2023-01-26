Правовой департамент Краснодара возглавит экс-замглавы Новороссийска
Политика
26.01.2023 10:44
Руководителем правового департамента администрации Краснодара станет Роман Козка. Его кандидатуру согласовали депутаты гордумы на очередном заседании 26 января.
Роман Козка имеет большой юридический опыт. У него два высших образования по направлениям «Юриспруденция» и «Менеджмент». До 2001 года работал юристом в коммерческих структурах.
Более 20 лет работал в министерстве финансов Краснодарского края — был ведущим специалистом, начальником юротдела, заместителем начальника правового управления. В 2022 году занимал должность заместителя главы Новороссийска, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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