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Главой департамента информационной политики Краснодара стал Павел Лаврентьев

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/glavoj-departamenta-informatsionnoj-politiki-krasnodara-stal-pavel-lavrentev
Главой департамента информационной политики Краснодара стал Павел Лаврентьев
Фото t.me/krdru

Депутаты гордумы 27 декабря на 52-м внеочередном заседании одобрили кандидатуру Павла Лаврентьева на должность директора департамента информационной политики администрации Краснодара.

Павел Лаврентьев имеет два высших образования и опыт работы в сфере журналистики. Он работал корреспондентом телеканала «Краснодар», выпускающим редактором и телеведущим на телеканале «Кубань 24».

Павел Лаврентьев занимал руководящие должности в коммерческих организациях. До настоящего времени был индивидуальным предпринимателем, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Павел Лаврентьев ранее работал ведущим на телеканале «Кубань 24». Также он известен краснодарцам как шоумен,  продюсер и ведущий мероприятий.

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