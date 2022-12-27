Главой департамента информационной политики Краснодара стал Павел Лаврентьев
Общество
27.12.2022 10:51
Депутаты гордумы 27 декабря на 52-м внеочередном заседании одобрили кандидатуру Павла Лаврентьева на должность директора департамента информационной политики администрации Краснодара.
Павел Лаврентьев имеет два высших образования и опыт работы в сфере журналистики. Он работал корреспондентом телеканала «Краснодар», выпускающим редактором и телеведущим на телеканале «Кубань 24».
Павел Лаврентьев занимал руководящие должности в коммерческих организациях. До настоящего времени был индивидуальным предпринимателем, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Павел Лаврентьев ранее работал ведущим на телеканале «Кубань 24». Также он известен краснодарцам как шоумен, продюсер и ведущий мероприятий.
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