Бывший ведущий «Кубань 24» Павел Лаврентьев возглавит департамент информполитики Краснодара

Согласование кандидатуры Павла Лаврентьева на должность директора департамента информационной политики администрации Краснодара вынесли на повестку внеочередного заседания депутатов гордумы, которое пройдет 27 декабря.

Последние два года городской департамент информполитики возглавляла Анна Косарева.

Павел Лаврентьев ранее работал ведущим на телеканале «Кубань 24». Также он известен краснодарцам как шоумен, продюсер и ведущий мероприятий. В 2015 году Лаврентьев работал заместителем директора «Сочи Парка».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе 2021 года пострадавшего в горах Сочи шоумена Павла Лаврентьева эвакуировали вертолетом. Его доставили в местную больницу. Он поскользнулся на мокром камне возле ручья и скатился по склону. Шоумен получил сильный ушиб грудной клетки и руки.