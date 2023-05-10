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СМИ: бывший вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев приступил к работе в Херсонской области

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-byvshij-vitse-gubernator-kubani-igor-chagaev-pristupil-k-rabote-v-hersonskoj-oblasti
СМИ: бывший вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев приступил к работе в Херсонской области
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Экс-замглавы Краснодарского края Игорь Чагаев уехал работать в Херсонскую область.

По данным знакомого с ситуацией источника в администрации Краснодарского края, Игорь Чагаев пока неофициально приступил к работе правительстве Херсонской области. Должность бывший вице-губернатор Кубани пока что не получил.

«Пока назначение не состоялось. Игорь Чагаев работает на добровольных началах при правительстве Херсонской области», — цитирует собеседника «Коммерсантъ-Кубань»

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о том, что Игорь Чагаев покинул пост вице-губернатора Краснодарского края в связи с переходом на другую работу, стало известно 27 апреля. Игорь Чагаев занимал пост вице-губернатора и курировал вопросы внутренней политики региона с 2020 года.

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