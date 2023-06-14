Защитника ФК «Краснодар» Литвинова выкупил «Сочи»

После согласования всех деталей трансфера 22-летнего воспитанника Академии «Краснодар» защитник официально перешел в команду сочинцев.

При этом у «быков» предусмотрена опция обратного выкупа игрока.

«Вячеслав Литвинов провел в составе «Краснодара» 36 матчей и забил 2 гола. Мы благодарим Вячеслава за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», летом стан «быков» планируют покинуть нападающий Олакунле Олусегун и защитник Хуниор Алонсо. По истечении контракта ФК «Краснодар» покинул полузащитник Алексей Ионов.