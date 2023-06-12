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Полузащитник Алексей Ионов покинул ФК «Краснодар»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/poluzashhitnik-aleksej-ionov-pokinul-fk-krasnodar
Полузащитник Алексей Ионов покинул ФК «Краснодар»
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Об уходе из команды 34-летнего футболиста стало известно 11 июня после Суперфинала Кубка России, в котором «Краснодар» уступил ЦСКА.

«По окончании сезона «черно-зеленые» попрощались с Алексеем Ионовым. Полузащитник покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта», — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Клуб поблагодарил Ионова за игру и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Полузащитник перешел в «Краснодар» в 2020 году и за три сезона провел в команде 85 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

Ранее Ионов выступал за «Зенит», «Кубань», «Динамо», ЦСКА и «Ростов». В его активе также 39 матчей в составе сборной России.

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