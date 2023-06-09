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Капитан и два полузащитника покинули ФК «Сочи»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kapitan-i-dva-poluzashhitnika-pokinuli-fk-sochi
Капитан и два полузащитника покинули ФК «Сочи»
Фото t.me/Sochipfc

Клуб покинули капитан Сослан Джанаев и полузащитники Ибрагим Цаллагов и Жоазиньо.

Контракт с Джанаевым был рассчитан до 30 июня 2023 года, продлевать его руководство клуба не стало. Игрок пришел в «Сочи» в 2019 году на правах свободного агента.

В последнем сезоне голкипер провел 11 матчей, в которых пропустил 23 мяча, а в трех из них не пропустил ни одного гола. Всего за время работы с сочинцами Джанаев сыграл в 71 матче, в которых пропустил 89 мячей, а в 23 из них отстоял на ноль.

Ибрагим Цаллагов также выступал за клуб с 2019 года, в составе команды он провел 110 матчей, в которых забил два мяча.

Жоаозиньо на протяжении трех сезонов сыграл за сочинцев 74 матча, в которых отметился 9 голами и 8 результативными передачами.

«Выражаем благодарность за профессионализм, вклад в победы клуба и желаем всего наилучшего!» — сообщает пресс-служба ФК «Сочи» в Telegram.

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