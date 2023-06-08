Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Дмитрия Хохлова утвердили в должности главного тренера ФК «Сочи»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/dmitriya-hohlova-utverdili-v-dolzhnosti-glavnogo-trenera-fk-sochi
Дмитрия Хохлова утвердили в должности главного тренера ФК «Сочи»
Дмитрий Хохлов. Фото из соцсетей

Об этом рассказал генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

После ухода с поста Курбана Бердыева должность исполняющего обязанности главного тренера занимал Дмитрий Хохлов.

«На сегодняшний день Дмитрий Валерьевич — главный тренер команды. Он был исполняющим обязанности главного тренера, и в настоящее утвержден в этой должности», — рассказал Рубашко.

Он отметил, что в нынешнем сезоне клуб доволен работой нового тренера.

По итогам чемпионата России «Сочи» занял 10-е место. Под руководством Хохлова «Сочи» провел восемь матчей в РПЛ, в которых одержал две победы и один раз сыграл вничью, сообщает «РБ Спорт».

Читайте также: владелец ФК «Сочи» объяснил уход Курбана Бердыева с поста главного тренера.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 июня
10 продуктов, улучшающих работу мозга
10 продуктов, улучшающих работу мозга
5 советов, чтобы выйти на пробежку
5 советов, чтобы выйти на пробежку
Три главных признака, что вы едите слишком много сахара
Три главных признака, что вы едите слишком много сахара
Экотерроризм на Каховской ГЭС. Двуличие или безразличие?
Экотерроризм на Каховской ГЭС. Двуличие или безразличие?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях