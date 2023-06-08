Дмитрия Хохлова утвердили в должности главного тренера ФК «Сочи»

Об этом рассказал генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

После ухода с поста Курбана Бердыева должность исполняющего обязанности главного тренера занимал Дмитрий Хохлов.

«На сегодняшний день Дмитрий Валерьевич — главный тренер команды. Он был исполняющим обязанности главного тренера, и в настоящее утвержден в этой должности», — рассказал Рубашко.

Он отметил, что в нынешнем сезоне клуб доволен работой нового тренера.

По итогам чемпионата России «Сочи» занял 10-е место. Под руководством Хохлова «Сочи» провел восемь матчей в РПЛ, в которых одержал две победы и один раз сыграл вничью, сообщает «РБ Спорт».

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