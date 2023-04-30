Владелец ФК «Сочи» объяснил уход Курбана Бердыева с поста главного тренера

Бердыев стал главным тренером «Сочи» в декабре прошлого года, но уже в начале апреля после пяти официальных матчей покинул клуб.

Ситуацию с отставкой наставника команды прокомментировал владелец «Сочи» Борис Ротенберг. Он уверен, что с приходом Бердыева команда начала играть от обороны, а мяч не «ходил» по полю во время игры. Хотя в прошлом сезоне «Сочи» был одной из лучших команд РПЛ по владению мячом.

«Понятно, что он (Бердыев) перестраивал футбол. Но получилось, что это не наш стиль. Не то, что я хотел бы видеть. Даже Гаранин ставил красивый футбол», — рассказал Ротенберг.

Он добавил,что «Сочи» нужен зрелищный футбол, потому что зрители приходят посмотреть на красивую игру с активным движением и перестроениями. Кроме того, Ротенберг уверен, что главный тренер команды должен давать больше шансов молодым игрокам, иначе они «завянут».

«Времена меняются. И футбол меняется. Курбан Бекиевич видит это, мы говорили с ним. Он и сам это понял. Сошлись, что он не может перестроиться», — добавил владелец «Сочи».

Ротенберг подчеркнул, что с Бердыевым у него прекрасные отношения и он ценит его как прекрасного тренера, честного и добросовестного человека, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после ухода Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи» его обязанности начал исполнять экс-тренер «Кубани» — Дмитрий Хохлов.