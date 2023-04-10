Курбан Бердыев покинул пост главного тренера ФК «Сочи»

О перестановках в тренерском штабе «барсов» стало официально известно 10 апреля.

В пяти официальных матчах под руководством Бердыева «барсы» проиграли в трех — «Оренбургу» (4:0), «Факелу» (3:0) и «Крыльям Советов» (2:1). После 22 туров Российской премьер-лиги «Сочи» занимает в турнирной таблице 9 место из 16.

«Курбан Бердыев покидает футбольный клуб «Сочи». Исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Хохлов», — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Сочи».

Клуб пожелал Курбану Бекиевичу удачи в дальнейшей карьере и поблагодарил за проделанную совместную работу.

Бердыев стал главным тренером «Сочи» в декабре прошлого года. Ранее 70-летний туркменский специалист работал в «Рубине», «Ростове», иранском «Тракторе» и казахстанском «Кайрате».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Дмитрий Хохлов пришел в тренерский штаб «Сочи» вместе с Бердыевым. Он родился и вырос в Краснодаре. Во время карьеры футболиста он выступал за ЦСКА, «Торпедо», нидерландский ПСВ, испанский «Реал Сосьедад», а также московские «Локомотив» и «Динамо». В его активе 53 матча и 6 голов за сборную России. В качестве тренера Хохлов работал в «Динамо», «Кубани» и «Роторе».