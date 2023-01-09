Хохлов и Кириченко вошли в тренерский штаб ФК «Сочи»

О том, что Дмитрий Хохлов, Дмитрий Кириченко и Андрей Мацюра вошли в тренерский штаб Курбана Бердыева, стало официально известно 9 января.

«Я очень рад видеть ребят, с которыми работал в прошлом. Знаю хорошо их возможности. Наши планы на оставшуюся часть сезона — создать боеспособный коллектив, который выиграл серебро. На ту команду было приятно смотреть», — цитирует главного тренера «Сочи» пресс-служба клуба.

Дмитрий Хохлов родился и вырос в Краснодаре. Во время карьеры футболиста он выступал за ЦСКА, «Торпедо», нидерландский ПСВ, испанский «Реал Сосьедад», а также московские «Локомотив» и «Динамо». В его активе 53 матча и 6 голов за сборную России. В качестве тренера Хохлов работал в «Динамо», «Кубани» и «Роторе».

Дмитрий Кириченко родился и вырос в Ставропольском крае. Во время карьеры игрока он выступал за «Ростов», ЦСКА, «Москву», «Сатурн» и «Мордовию». В его активе 12 матчей и 4 гола в сборной России. В качестве тренера Кириченко работал в «Ростове», «Уфе», казахстанском «Кайрате» и иранском «Тракторе».

Андрей Мацюра родился и вырос в Молдове. Во время карьеры футболиста он выступал за ряд молдавских клубов, «Терек» и петербургское «Динамо». Тренером работал в молдавских и казахстанских клубах.

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