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Хохлов и Кириченко вошли в тренерский штаб ФК «Сочи»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/hohlov-i-kirichenko-voshli-v-trenerskij-shtab-fk-sochi
Хохлов и Кириченко вошли в тренерский штаб ФК «Сочи»
Фото пресс-службы ФК "Сочи"

О том, что Дмитрий Хохлов, Дмитрий Кириченко и Андрей Мацюра вошли в тренерский штаб Курбана Бердыева, стало официально известно 9 января.

«Я очень рад видеть ребят, с которыми работал в прошлом. Знаю хорошо их возможности. Наши планы на оставшуюся часть сезона — создать боеспособный коллектив, который выиграл серебро. На ту команду было приятно смотреть», — цитирует главного тренера «Сочи» пресс-служба клуба.

Дмитрий Хохлов родился и вырос в Краснодаре. Во время карьеры футболиста он выступал за ЦСКА, «Торпедо», нидерландский ПСВ, испанский «Реал Сосьедад», а также московские «Локомотив» и «Динамо». В его активе 53 матча и 6 голов за сборную России. В качестве тренера Хохлов работал в «Динамо», «Кубани» и «Роторе».

Дмитрий Кириченко родился и вырос в Ставропольском крае. Во время карьеры игрока он выступал за «Ростов», ЦСКА, «Москву», «Сатурн» и «Мордовию». В его активе 12 матчей и 4 гола в сборной России. В качестве тренера Кириченко работал в «Ростове», «Уфе», казахстанском «Кайрате» и иранском «Тракторе».

Андрей Мацюра родился и вырос в Молдове. Во время карьеры футболиста он выступал за ряд молдавских клубов, «Терек» и петербургское «Динамо». Тренером работал в молдавских и казахстанских клубах.

Читайте также: суд обязал Facebook* выплатить бывшему тренеру ФК «Кубань» Дмитрию Хохлову 65 млн рублей. Тренер подал в суд на Facebook* осенью 2021 года из-за блокировки его фамилии. По его словам, соцсеть блокирует любое упоминание его фамилии, считая, что это пренебрежительное название жителей Украины.

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