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Суд обязал Facebook* выплатить бывшему тренеру ФК «Кубань» Дмитрию Хохлову 65 млн рублей

Общество
18.10.2022 18:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-obyazal-facebook-vyplatit-byvshemu-treneru-fk-kuban-dmitriyu-hohlovu-65-mln-rublej
Суд обязал Facebook* выплатить бывшему тренеру ФК «Кубань» Дмитрию Хохлову 65 млн рублей
Фото Thomas Ulrich, Pixabay.com

Солнцевский суд Москвы обязал соцсеть Facebook* выплатить бывшему футболисту Дмитрию Хохлову 65 млн рублей, а также разблокировать все упоминания его фамилии.

«Суд удовлетворил иск частично и обязал Facebook выплатить Хохлову 64 миллиона рублей, 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда», — рассказал источник.

Ранее слушания по иску Дмитрия Хохлова отложили на долгий срок из-за назначения экспертизы для оценки вреда, причиненного экс-футболисту. По версии защиты истца, из-за блокировки фамилии в Facebook* Хохлов реже упоминался в прессе, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-тренер ФК «Кубань» Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook* осенью 2021 года из-за блокировки его фамилии. По его словам, соцсеть блокирует любое упоминание его фамилии, считая, что это пренебрежительное название жителей Украины.

Дмитрий Хохлов является уроженцем Краснодара и воспитанником футбольной школы «Кубань». В 2015 году он работал главным тренером ФК «Кубань». Во время карьеры игрока выступал за «Локомотив», «Динамо», ПСВ и «Реал Сосьедад».

*Социальная сеть принадлежит экстремистской организации Meta и запрещена на территории Российской Федерации.

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