СМИ: ФК «Краснодар» летом покинут два легионера

Об уходе журналистам заявили нападающий Олакунле Олусегун и защитник Хуниор Алонсо.

По словам Олусегуна, суперфинал Кубка России был его последним матчем в составе «быков».

«Информация о клубе из Европы верна. Я покидаю РПЛ, делаю шаг в сторону Европы. Некоторые игроки знают уже об этом, они расстроены. Но так должно быть, скоро это будет объявлено. Для меня это шаг вперед. Я очень многому научился в «Краснодаре». Благодарен клубу», — цитирует Олусегуна «СЭ».

«Краснодар-2» арендовал Олакунле Олусегуна летом 2021 года у «Ботева». Через сезон нигериец подписал с клубом полноценный контракт. В этом сезоне 21-летний нападающий провел за клуб 23 матча, в которых забил 6 голов и сделал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,7 млн евро.

Хуниор Алонсо также заявил, что решение об уходе из «Краснодара» уже принято.

«Я не останусь в «Краснодаре» на следующий сезон. Я покину клуб. Куда могу перейти? Пока не знаю, нужно будет учесть все факторы», — цитирует Алонсо «РБ Спорт».

Защитник перешел в клуб в январе 2022 года. Уже в начале марта на правах аренды он вернулся в «Атлетико Минейро», не сыграв за «быков» ни одного матча. В этом сезоне парагваец провел за «Краснодар» 19 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 млн евро.

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