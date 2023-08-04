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Запертых в вольере истощенных волков обнаружили в пригороде Новороссийска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapertyh-v-volere-istoshhennyh-volkov-obnaruzhili-v-prigorode-novorossijska
Запертых в вольере истощенных волков обнаружили в пригороде Новороссийска
Фото t.me/novorab_official

Вольер с животными жительница Новороссийска обнаружила на одном из участков в СНТ «Садко» в селе Владимировка.

Она рассказала, что животные в вольере были очень худые и напоминали волков. Позже по фото и видео, сделанным женщиной, биолог определил, что это волки примерно двух-трехлетнего возраста. Рядом с вольером была привязана собака породы хаски, которая тоже находилась в плохом состоянии. Владельца участка на месте не оказалось, а его сосед сообщил, что тот не появлялся уже несколько дней.

Женщина сообщила, что им удалось напоить волков, накормить животных было нечем. Также она рассказала, что волки пытаются делать подкопы под ограждение. Вырвавшиеся из вольера волки могут быть опасными для окружающих.

Женщина заявила о своей находке в полицию. Правоохранители проводят проверку, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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