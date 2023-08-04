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Запертые в вольере в пригороде Новороссийска «волки» оказались собаками

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapertye-v-volere-v-prigorode-novorossijska-volki-okazalis-sobakami
Запертые в вольере в пригороде Новороссийска «волки» оказались собаками
Фото t.me/novorab_official

Запертых в вольере животных, похожих на волков, жительница Новороссийска обнаружила на одном из участков в СНТ «Садко» в селе Владимировка.

О том, что в вольере содержатся собаки, а не волки, а также о том, почему их не нужно «спасать», рассказали знакомые и родственники владельца участка. По их словам, мужчина специально приобрел участок, чтобы содержать там собак. Многие из животных, которые находятся в вольере, раньше были бездомными.

«Некоторых приходилось выхаживать после того, как они попадали к живодерам. Собаки привиты, ухожены», — рассказала знакомая хозяина участка.

Она также объяснила, что мужчина недавно перенес операцию и все еще находится в больнице. В его отсутствие за собаками присматривают и регулярно их кормят.

Женщина предположила, что видео сняли в тот день, когда мужчина попал в больницу, а она еще не успела приехать. Мать хозяина собак напомнила, что на участке разрешается заводить животных. По ее словам, животных в беде не бросили.

«Они живут в вольере высотой 2,5 м. Когда-то были бездомными, теперь подлечены, сыты, по территории леса они не бегают. Что касается пород животных, то там есть сибирская лайка, хаски и другие собаки, подобранные и вылеченные», — цитирует сообщение женщины газета «Новороссийский рабочий».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», об истощенных волках в вольере жительница Новороссийска сообщила в полицию. Правоохранители начали проверку.

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