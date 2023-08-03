В Краснодаре оштрафовали владелицу двух диких сервалов, найденных в закрытом гараже

Мировой судья судебного участка № 56 Центрального округа Краснодара рассмотрел административное дело в отношении жительницы Ростовской области об уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

По данным суда, женщина купила в интернете за 100 тыс. рублей двух диких сервалов и закрыла их в арендованном гараже. Документов на диких кошек не было, владелица предоставила два свидетельства о вакцинации кошек с именами Мариус и Минерва. Владелица животных пояснила, что приобрела диких кошек для личных нужд, а в гараже их держала из-за того, что вольер для них был еще не готов.

Суд назначил женщине штраф в размере 4 тыс. рублей с конфискацией животных. В настоящее время животные изъяты и переданы в «Сафари Парк», сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», диких хищных кошек обнаружили зоозащитники 25 мая в гараже на 2-м проезде Айвазовского. По словам очевидцев, кошки сидели в гараже около месяца. На место прибыла полиция, гараж открыли, а животных отправили на время проверки в зоопарк. Хозяйкой сервалов оказалась 40-летняя жительница города Шахт Ростовской области, которая временно живет в Краснодаре.