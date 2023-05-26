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Найденных в закрытом гараже в Краснодаре сервалов отправят в зоопарк

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/najdennyh-v-zakrytom-garazhe-v-krasnodare-servalov-otpravyat-v-zoopark
Найденных в закрытом гараже в Краснодаре сервалов отправят в зоопарк
Фото t.me/mvd23krasnodar

Полицейские 26 мая установили личность хозяйки диких кошек, которых зоозащитники нашли в закрытом гараже в проезде Айвазовского.

По данным полиции, хозяйкой сервалов оказалась 40-летняя жительница города Шахт Ростовской области, которая временно живет в Краснодаре.

«Со слов женщины, она приобрела животных неделю назад за 100 тыс. рублей. Объявление нашла на одном из сайтов в интернете. Возраст животных составляет 2 года, это самка и самец. Женщина арендовала гараж в проезде Айвазовского, чтобы временно содержать там кошек, пока не подыщет другое подходящее для них место», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодарскому краю Артем Коноваленко.

Диких кошек передадут на время проведения проверки в зоопарк. Там животных обследуют. Материалы проверки из полиции передадут в Росприроднадзор. Там примут решение о дальнейшей судьбе хищников.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», диких хищных кошек обнаружили зоозащитники 25 мая в гараже на 2-м проезде Айвазовского. По словам очевидцев, кошки сидят в гараже около месяца. Без разрешения собственника взломать и освободить животных нельзя. На место прибыла полиция, начали проводить проверку.

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