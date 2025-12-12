Заморозки, ливни, шквалистый ветер и гололед ожидаются 13 декабря на Кубани

В Краснодаре в субботу прогнозируют дождь. Во второй половине дня — дождь с мокрым снегом.

По информации метеорологов, 13 декабря в столице Кубани ночные и дневные температуры установятся в диапазоне от +4 °C до +6 °C. Во второй половине дня столбики термометров могут опуститься до 0…+2 °C. При этом возможно усиление ветра до 15 м/с.

В прогнозе по всему Краснодарскому краю в этот день ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, в горах — снегопад. В отдельных районах возможны ливни с грозой и шквалистым ветром до 25 м/с.

Также вечером в субботу в регионе ожидаются сильный гололед, гололедно-изморозевые отложения и гололедица на дорогах. Ночные и дневные температуры в среднем составят +1…6 °C, во второй половине дня может похолодать до +4…-1 °C.

В горах ночью и днем прогнозируют -5…-10 °C. На Черноморском побережье ночью и днем — +5…10 °C, во второй половине дня ожидается похолодание до +2…7 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экстренное предупреждение из-за сильного дождя и ветра 25 м/с объявили в Краснодарском крае. Над морем в Сочи и Сириусе прогнозируют смерчи.

