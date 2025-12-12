Над морем в Сочи и Сириусе прогнозируют смерчи

Жителей и гостей курортных территорий предупредили об опасности формирования смерчей 12 и 13 декабря на морем на участке Магри — Веселое.

Экстренное предупреждение поступило от краевого управления МЧС. Спасатели рекомендовали не приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам, если смерч застал на улице. По возможности нужно найти углубление в земле и лечь в него, закрыв голову руками или одеждой.

Нельзя находиться на возвышенности, рядом со станциями электропередач, заправками и другими легковоспламеняющимися объектами. Укрыться от смерча можно в подземном пешеходном переходе, а также в любом крепком здании.

При нахождении во время смерча в машине, лучше оставить автомобиль возле стены по ходу ветра, а затем спрятаться в кювет дороги или в укрепленное здание.

После смерча нельзя трогать оборванные провода и пользоваться открытым огнем. Лучше обходить стороной деревья и раскачивающиеся вывески.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на номеру 112, 01 или 101, а также по телефону доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8 (861) 250-60-34, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по прогнозам синоптиков, на Краснодарский край 12 декабря обрушится сильный дождь в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 м/с.

