Экстренное предупреждение из-за сильного дождя и ветра 25 м/с объявили на Кубани

Общество
Экстренное предупреждение из-за сильного дождя и ветра 25 м/с объявили на Кубани
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Вечером и до конца суток 12 декабря, а также ночью и днем 13 декабря местами в Краснодарском крае ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.

По прогнозам синоптиков, на регион обрушится сильный дождь в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 м/с. 

Кроме того, с 13 по 15 декабря местами в Краснодарском крае прогнозируют сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях в сочетании с порывистым ветром до 15-20 м/с. Также в регионе ожидаются сильный гололед, гололедно-изморозевые отложения и гололедица на дорогах. 

Возможно возникновение ЧС и происшествий, связанных с нарушением работы транспорта, увеличением количества ДТП и нарушением работы объектов жизнеобеспечения. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112, сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новая волна холода накроет Краснодарский край с 14 декабря.

