Заморозки до -2 °С прогнозируют в Краснодарском крае 17 и 18 апреля

На Кубани объявили штормовое предупреждение о заморозках. По сообщению синоптиков, ночью и утром 17 апреля, а также ночью и утром 18 апреля местами в юго-восточных предгорных районах региона температура опустится до -1…-2 °С.

Это считается категорией опасного явления, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Из-за заморозков повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите растений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 16 и 17 апреля ожидается туман. По сообщению синоптиков, 16 апреля, а также ночью и утром 17 апреля в Сочи и Сириусе местами прогнозируется туман. Жителям и гостям города-курорта рекомендуют предпринять все необходимые меры предосторожности, а также быть внимательными за рулем.

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