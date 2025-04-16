В Сочи 16 и 17 апреля ожидается туман

По сообщению синоптиков, 16 апреля, а также ночью и утром 17 апреля в Сочи и Сириусе местами прогнозируется туман.

Жителям и гостям города-курорта рекомендуют предпринять все необходимые меры предосторожности, а также быть внимательными за рулем.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: вылет рейса Сочи — Ереван задержали на сутки из-за тумана. Рейс авиакомпании Red Wings из Сочи в Ереван должен был вылететь 4 апреля в 16:20, но был отложен из-за неблагоприятных метеоусловий в районе аэропорта города-курорта.

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, самолет с пассажирами задержанного рейса вылетел в столицу Армении 5 апреля в 16:51 с задержкой более чем на сутки. Также на сутки задерживался оборотный рейс из Еревана в Сочи, который должен был прилететь 4 апреля в 20:00.

Всего в ночь с 4 на 5 апреля 8 самолетов ушли на посадку на запасные аэродромы, все из них вернулись в Сочи.

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