Вылет рейса Сочи — Ереван задержали на сутки из-за тумана

Рейс авиакомпании Red Wings из Сочи в Ереван должен был вылететь 4 апреля в 16:20, но был отложен из-за неблагоприятных метеоусловий в районе аэропорта города-курорта.

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, самолет с пассажирами задержанного рейса вылетел в столицу Армении 5 апреля в 16:51 с задержкой более чем на сутки.

Также на сутки задерживается оборотный рейс из Еревана в Сочи, который должен был прилететь 4 апреля в 20:00. Согласно онлайн-табло, самолет вернется в Сочи 6 апреля в 19:45.

Представители авиакомпании Red Wings отметили, оказывали всю необходимую помощь пассажирам задержанного рейса, включая размещение в гостинице и обеспечение горячим питанием, сообщает ТАСС.

Всего в ночь с 4 на 5 апреля 8 самолетов ушли на посадку на запасные аэродромы, все из них вернулись в Сочи. Рейсы обслужил и отправили в города назначения. В течение дня 5 апреля экипажи еще трех самолетов приняли решения о посадках на запасных аэродромах. По данным на 18:00, два из них вернулись в Сочи, один (рейс DP-312) остается на запасном во Владикавказе по решению авиакомпании, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за тумана в Сочи вечером 4 апреля шесть самолетов приземлились на запасных аэродромах. По данным на 0:05 5 апреля экипажи шести рейсов приняли решения уйти на посадку в аэропорты Минеральных Вод, Грозного и Махачкалы. Представители аэропорта Сочи отметили, что связи задержкой прибытия самолетов также будет задержано и отправление разворотных рейсов, запланированных на этих воздушных судах.

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