Закрытый детский лагерь в Анапе превратился в нелегальный приют для 200 рабочих

Детский лагерь «Счастливое детство» прекратил свою работу в прошлом году по требованию суда.

В лагере выявили нарушения требований пожарной и антитеррористической безопасности, поэтому поступил запрет на эксплуатацию. Судебные приставы вручили должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и требование об исполнении решения суда.

Приставы посетили лагерь через день, и вместо закрытых помещений они увидели большое количество посторонних людей. Выяснили, что владелец решил не терять даже минимальную выручку, поэтому заключил договор с ООО «ГСП-7» и предоставил помещения для ночевок его сотрудников.

Так, на пожароопасном объекте жили почти 200 человек. В отношении владельца лагеря составили административный протокол и назначили штраф, но выселять людей он не стал.

Судебные приставы освободили лагерь от посторонних 187 человек и опечатали все входные группы, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе 2023 года мужчина зашел в спальный корпус детского лагеря «Счастливое детство» в Анапе и начал трогать девочек. После инцидента с домогательствами лагерь закрыли.