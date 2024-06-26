Закрыть часть пляжей на Кубани вблизи военных объектов предложили в Госдуме

Такую инициативу озвучили в нижней палате парламента после ракетного удара со стороны ВСУ по Севастополю 23 июня.

По словам депутата Госдумы Дмитрия Гусева, чтобы гарантированно обеспечить безопасность людей, стоит закрыть часть пляжей в Краснодарском крае и Севастополе. Свое предложение он направил губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и главе Кубани Вениамину Кондратьеву.

«Считаю необходимым закрыть для массового посещения людей все пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей в непосредственной близости от всех стратегических и военных объектов», — говорится в обращении.

Также парламентарий допустил, что такой шаг приведет к недовольству граждан и к финансовым последствиям для коммерческих структур, особенно летом, однако, по его мнению, это необходимая мера, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 23 июня в ходе отражения атаки силами ПВО сбили четыре ракеты ATACMS. Еще одна ракета на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией Севастополя. В результате погибли трое детей и двое взрослых. Еще 124 человека пострадали от ударной волны и обломков.