Закопавшая 5-летнего сына жительница Краснодара обжаловала приговор в ВС РФ

Речь идет о преступлении, произошедшем в июне 2022 года. Супруги избили ребенка до смерти, а потом отчим вывез его в сумке на берег реки Кубань и закопал. После этого они инсценировали пропажу мальчика.

Мать убитого 5-летнего мальчика суд приговорил к 18 годам заключения в колонии общего режима в апреле 2023 года. Через год женщина отказалась от своих признаний и решила подать апелляцию в Верховный суд РФ. В своей жалобе женщина написал о том, что считает себя осужденной незаслуженно.

«Считаю приговор незаконным. Преступление, по которому меня осудили, я не совершала. А потому с приговором категорически не согласна», — написала осужденная за убийство сына в своей апелляционной жалобе.

Представители пострадавшей стороны, которой суд признал бабушку погибшего мальчика, сообщили о том, что уже готовятся к новому судебному разбирательству. Сейчас юристы изучают жалобу осужденной и намерены доказывать, что наказание она несет заслуженное.

По мнению адвоката, осужденная будет просить суд оставить в силе решение суда первой инстанции.

«Сейчас переворачиваем все 10 томов дела и готовимся к части возражений в той части протокола судебных заседаний, где она говорила, что признает вину и настаивала на том, чтобы не опрашивали ее дочь. А в жалобе указывает, что дочь не была опрошена», — рассказала адвокат пострадавшей Евгения Тутушкина.

Бабушка убитого пятилетнего мальчика в Краснодаре хочет самого строгого наказания для зятя и дочери. По ее словам, ни зять, ни дочь не раскаялись в своем поступке.

«Все равно считаю, что он во всем виноват, жестокость исходила от мужчины. Мои внуки постоянно рассказывали, что первым руку за провинность поднимал именно он, а не Алена», — сказала бабушка убитого ребенка.

По словам пенсионерки, она часто приезжает на могилку внука и вместе со своим мужем наводит там порядок, приносит новые цветы и игрушки, пишет «КП»-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», следователи установили, что супруги Бугорковы систематически избивали 5-летнего ребенка руками и различными предметами. После очередного избиения в июне прошлого года мальчик умер. Установлено, что ему нанесли не менее 38 ударов по голове и туловищу. Ребенка били деревянным массажером, проводом от зарядного устройства, а также руками и ногами. После этого родители отправились спать, а наутро обнаружили, что мальчик умер. Тело ребенка вынесли из квартиры в сумке и закопали в лесополосе на берегу реки Кубань в микрорайоне Гидростроителей. На следующий день супруги направились на отдых в тот же район, а после подали заявление в полицию, чтобы инсценировать пропажу сына.

Краснодарский краевой суд признал виновными мать и отчима в истязании и убийстве ребенка и назначил им 22 и 18 лет лишения свободы. Мать также признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенном с жестоким обращением. Мать ребенка заявила, что на самом деле она не виновна, а ее сына убил его отчим — Сергей Бугорков. Осужденная надеется, что суд рассмотрит ее апелляционную жалобу и изменит ее приговор.