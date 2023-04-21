За убийство 5-летнего мальчика в Краснодаре родители получили на двоих 40 лет колонии

Краснодарский краевой суд признал виновными мать и отчима Вовы Пащенко в истязании и убийстве ребенка и назначил им 22 и 18 лет лишения свободы. Мать также признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенном с жестоким обращением.

По данным следствия, супруги систематически по малозначительным поводам избивали 5-летнего ребенка руками и различными предметами. После очередного избиения в июне прошлого года мальчик умер. Установлено, что ему нанесли не менее 38 ударов по голове и туловищу. Ребенка били деревянным массажером, проводом от зарядного устройства, а также руками и ногами. После этого родители отправились спать, а наутро обнаружили, что мальчик умер. Тело ребенка вынесли из квартиры в сумке и закопали в лесополосе на берегу реки Кубань в микрорайоне Гидростроителей. На следующий день супруги направились на отдых в тот же район, а после подали заявление в полицию, чтобы инсценировать пропажу сына.

На суде мать мальчика отказалась от дачи показаний. Отчим свою вину не признал. Он заявил, что виновен только в том, что не защитил ребенка от матери. Защита настаивала на том, что его действия следует квалифицировать как оставление в опасности.

Суд критически отнесся к данной версии и расценил попытку подсудимого во всем обвинить жену как желание получить более мягкое наказание.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на 22 года. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима. Мать мальчика получила 18 лет в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказание обоим назначили ограничение свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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