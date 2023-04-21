Обвиняемый в убийстве 5-летнего мальчика в Краснодаре мужчина выступил с последним словом в суде. Видео

В Краснодарском краевом суде 21 апреля проходит очередное заседание по уголовному делу об убийстве 5-летнего дошкольника, которое произошло в ночь на 9 июня прошлого года в квартире на улице Тюляева.

Подозреваемый в убийстве ребенка 30-летний Сергей Бугорков выступил с последним словом в суде перед оглашением приговора.

«Что мне сказать? Никто из нас не хотел того, что произошло. В этот день меня не было дома, я был на работе. Да, сожалею…», — сказал он.

При этом мать убитого — 33-летняя Алена Бугоркова, которая также является обвиняемой, отказалась говорить в суде.

«Мы надеялись, что на сегодняшнем судебном заседании мать ребенка в последнем слове расскажет правду, но к сожалению этого не произошло. Установлено, что это ее супруг попросил взять вину на себя. Она же признала вину полностью, а он отказался от вины, мотивируя это тем, что наложит на себя руки, если получит большой срок», — рассказала телеканалу «Кубань 24» адвокат потерпевшей стороны Евгения Тутушкина.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по версии следствия, в тот вечер супруги Сергей и Алена Бугорковы сильно избили 5-летнего мальчика. Они нанесли ему не менее 10 ударов по голове и туловищу руками, ногами и различными предметами. В результате побоев ребенок скончался.

Утром супруги обнаружили, что ребенок скончался, и решили скрыть преступление. Для этого мужчина вывез тело ребенка к берегу реки Кубань в микрорайон Гидростроителей и закопал его. Вечером 10 июня семья направилась на отдых с девочкой в тот же район, чтобы инсценировать пропажу мальчика.