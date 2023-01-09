Суд продлил содержание под стражей родителей убитого 5-летнего ребенка в Краснодаре

Краснодарский краевой суд 9 января принял к производству уголовное дело в отношении 29-летнего Сергея Бугоркова и его 32-летней супруги Алены Бугорковой. Их обвиняют в убийстве, истязании и нанесении телесных повреждений ребенку.

По предварительной информации, супруги Бугорковы в ночь на 9 июня прошлого года нанесли 5-летнему сыну женщины не менее 10 ударов по голове и туловищу руками, ногами и различными предметами. В результате побоев ребенок скончался.

Суд продлил супругам срок содержания под стражей. Уголовное дело в отношении них рассмотрят в суде 20 января, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По версии следствия, обвиняемые мужчина и женщина вступили в брак в 2020 году. У супруги на тот момент уже было двое детей: 11-летняя дочь и 5-летний сын. Надлежащим воспитанием детей они не занимались.

С марта по июнь 2022 года супруги регулярно избивали детей шнуром питания, ремнем, деревянным массажером, руками и ногами из-за незначительных поводов.

В мае они причинили мальчику вред здоровью средней тяжести. В ночь на 9 июня супруги жестоко избили 5-летнего ребенка из-за непослушания в квартире на улице Тюляева. Ему нанесли не менее 38 ударов по голове и туловищу руками и ногами, проводом от зарядки и деревянным массажером. В ту ночь мальчик умер от полученных травм.

Утром супруги обнаружили, что ребенок скончался, и решили скрыть преступление. Для этого мужчина вывез тело ребенка к берегу реки Кубань в микрорайон Гидростроителей и закопал его. Вечером 10 июня семья направилась на отдых с девочкой в тот же район, чтобы инсценировать пропажу мальчика. Мать ребенка сообщила в полицию о том, что ее ребенок якобы исчез, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мать убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика ловили на проституции. Тогда она заплатила штраф 1,5 тыс. рублей. Позже ее мать, бабушка детей, пыталась ограничить ее родительские права. Суд удовлетворил требования бабушки, но мать обжаловала решение и забрала детей обратно. После чего и стала жить с новым отчимом.