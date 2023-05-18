Мать убитого в Краснодаре пятилетнего мальчика считает себя невиновной и подала апелляцию

Речь идет об Алене Бугорковой. В апреле она получила 18 лет колонии за убийство своего сына — 5-летнего Вовы Пащенко.

Адвокат потерпевшей стороны Евгения Тутушкина сообщила, что мать убитого мальчика считает себя невиновной и подала апелляцию на решение суда. При этом отчим мальчика, получивший за его убийство 22 года колонии, апелляцию решил не подавать.

«Алена подала документы на опровержение приговор. В апелляционной жалобе обвиняемая указала, что ее супруг все время оказывал на нее давление», — рассказала Тутушкина.

По словам адвоката, Алена заявила, что на самом деле она не виновна, а 5-летнего Вову убил его отчим — Сергей Бугорков. Осужденная надеется, что суд рассмотрит ее апелляционную жалобу и изменит ее приговор.

Тутушкина уверена, что оснований для пересмотра приговора Алене Бугорковой нет. Сейчас возможна только проверка законности и обоснованности принятия такого судебного решения. Когда суд рассмотрит апелляцию матери убитого ребенка пока неизвестно, пишет «КП-Кубань».

Во время допроса Бугорков признался в совершенном преступлении, но в суде начал отрицать свою вину. Он заявил, что при даче показаний на него якобы оказывали давление. Алена во время судебных заседаний отказывалась от дачи показаний, но признала свою вину в убийстве сына.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», следователи установили, что супруги Бугорковы систематически избивали 5-летнего ребенка руками и различными предметами. После очередного избиения в июне прошлого года мальчик умер. Установлено, что ему нанесли не менее 38 ударов по голове и туловищу. Ребенка били деревянным массажером, проводом от зарядного устройства, а также руками и ногами.

После этого родители отправились спать, а наутро обнаружили, что мальчик умер. Тело ребенка вынесли из квартиры в сумке и закопали в лесополосе на берегу реки Кубань в микрорайоне Гидростроителей. На следующий день супруги направились на отдых в тот же район, а после подали заявление в полицию, чтобы инсценировать пропажу сына.