Закон о бронировании времени проезда границы РФ для грузовиков приняли в Госдуме
Таким образом планируется разгрузить дороги возле пунктов пропуска через границу и упорядочить движение большегрузов.
По словам члена комитета ГД по транспорту Александра Толмачева, принятие законопроекта позволит сэкономить время водителей и регулировать проезд через границу.
«Пункты пропуска загружены еще со времен пандемии. Логистические маршруты перекраиваются, старые исчезают, появляются новые. Ряд пропускных пунктов на границах испытывает повышенную нагрузку, на многих скапливаются машины в ожидании проверки документов и пересечения границы», — рассказал Толмачев.
Парламентарий добавил, что реализацией закона будут заниматься организации, подведомственные Минтрансу РФ, сообщает РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее правительство планировало ужесточить правила пересечения границ РФ на автотранспорте. Мера коснется российских и иностранных перевозчиков, граждан России и иностранцев, лиц без гражданства и других автовладельцев.
Позже глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев объяснил, что подготовленные им поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» касаются только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе.
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