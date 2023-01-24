Москвичев: обязанность бронировать дату пересечения границы РФ коснется только грузовиков
Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев объяснил, на кого распространяются подготовленные им поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ».
«Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе, перевозят грузы. Мы убираем пробки, которые стоят по 10-15 км. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего. А у них есть семьи — жены, дети — поэтому устраняем эту проблему», — заявил он РБК.
По его словам, резервировать дату и время пересечения границы РФ водители грузовиков смогут через специальное приложение.
«Подъезд к пункту пропуска будет «зеленая улица», полоса отдельная. И водитель в течение 20 минут пройдет границу и поедет дальше. И не будет ждать по 10-15 дней», — пояснил автор поправок.
При этом систему планируют вводить не по всей границе РФ, а только на проблемных пунктах пропуска, например, на границах с Китаем, Грузией и Азербайджаном, добавил Москвичев.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась информация о том, что для проезда через границы России автовладельцам потребуется предварительное резервирование даты и времени. Мера коснется российских и иностранных перевозчиков, граждан России и иностранцев, лиц без гражданства. Предполагалось, что поправки могут вступить в силу уже 1 марта 2023 года и будут действовать в течение года.
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