Правительство ужесточит правила пересечения границ РФ на автотранспорте
Для проезда через границы России потребуется предварительное резервирование даты и времени.
Соответствующие поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» подготовил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев.
Мера коснется российских и иностранных перевозчиков, граждан России и иностранцев, лиц без гражданства и других автовладельцев.
Для резервирования проезда через границу нужно будет подать документы по установленному перечню.
Кабмин должен будет утвердить требования по обустройству приграничных участков дорог возле пунктов пропуска. Там намерены сделать стоянки с туалетами, урнами, освещением и терминалами для резервирования даты и времени пересечения границы, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Предполагается, что поправки могут вступить в силу уже 1 марта 2023 года и будут действовать в течение года.
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