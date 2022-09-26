Песков опроверг информацию о закрытии границ РФ из-за частичной мобилизации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 сентября заявил, что у руководства страны сейчас нет решений о закрытии границ для военнообязанных.
«Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет», — цитирует ответ Пескова на соответствующий вопрос RT.
Последние дни в соцсетях появляется информация об автомобильных пробках на границе РФ с Грузией и Казахстаном. На этом фоне появились слухи, что российские власти намерены закрыть выезд из страны для военнообязанных без необходимой справки из военкомата.
По словам Пескова, в Кремле надеются, что все случаи мобилизации мужчин, не соответствующих озвученным ранее критериям, вскоре будут исправлены.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что информацию о подобных нарушениях передают властям регионов и Минобороны для скорейшего устранения допущенных ошибок.
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