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Песков опроверг информацию о закрытии границ РФ из-за частичной мобилизации

Политика
26.09.2022 15:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/peskov-oproverg-informatsiyu-o-zakrytii-granits-rf-iz-za-chastichnoj-mobilizatsii
Песков опроверг информацию о закрытии границ РФ из-за частичной мобилизации
Дмитрий Песков. Фото Валерия Шарифулина / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 сентября заявил, что у руководства страны сейчас нет решений о закрытии границ для военнообязанных.

«Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет», — цитирует ответ Пескова на соответствующий вопрос RT.

Последние дни в соцсетях появляется информация об автомобильных пробках на границе РФ с Грузией и Казахстаном. На этом фоне появились слухи, что российские власти намерены закрыть выезд из страны для военнообязанных без необходимой справки из военкомата.

По словам Пескова, в Кремле надеются, что все случаи мобилизации мужчин, не соответствующих озвученным ранее критериям, вскоре будут исправлены.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что информацию о подобных нарушениях передают властям регионов и Минобороны для скорейшего устранения допущенных ошибок.

Читайте также: в Общественной палате Кубани запустили горячую линию по частичной мобилизации.

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