В Общественной палате Кубани запустили горячую линию по частичной мобилизации
Общество
26.09.2022 13:38
Задать интересующие вопросы о частичной мобилизации можно в будние дни с 9:00 до 17:00.
Телефон горячей линии 8(861) 259-01-91.
Жители Краснодарского края смогут узнать:
- сроки, место прохождения службы;
- категории населения, попадающие под мобилизацию;
- основания для отсрочки;
- вопросы брони от предприятий и учреждений;
- финансовое обеспечение мобилизованных;
- вопросы местонахождения во время частичной мобилизации;
- о правовой ответственности за уклонение от мобилизации.
В Общественной палате края добавили, что некоторые материалы в интернете могут содержать недостоверные факты. Поэтому жителей Кубани призвали быть внимательными и проверять информацию в официальных источниках.
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