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В Общественной палате Кубани запустили горячую линию по частичной мобилизации

Общество
26.09.2022 13:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-obshhestvennoj-palate-kubani-zapustili-goryachuyu-liniyu-po-chastichnoj-mobilizatsii
В Общественной палате Кубани запустили горячую линию по частичной мобилизации
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Задать интересующие вопросы о частичной мобилизации можно в будние дни с 9:00 до 17:00.

Телефон горячей линии 8(861) 259-01-91.

Жители Краснодарского края смогут узнать:

  • сроки, место прохождения службы;
  • категории населения, попадающие под мобилизацию;
  • основания для отсрочки;
  • вопросы брони от предприятий и учреждений;
  • финансовое обеспечение мобилизованных;
  • вопросы местонахождения во время частичной мобилизации;
  • о правовой ответственности за уклонение от мобилизации.

В Общественной палате края добавили, что некоторые материалы в интернете могут содержать недостоверные факты. Поэтому жителей Кубани призвали быть внимательными и проверять информацию в официальных источниках.

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