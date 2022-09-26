В Общественной палате Кубани запустили горячую линию по частичной мобилизации

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Задать интересующие вопросы о частичной мобилизации можно в будние дни с 9:00 до 17:00.

Телефон горячей линии 8(861) 259-01-91.

Жители Краснодарского края смогут узнать:

сроки, место прохождения службы;

категории населения, попадающие под мобилизацию;

основания для отсрочки;

вопросы брони от предприятий и учреждений;

финансовое обеспечение мобилизованных;

вопросы местонахождения во время частичной мобилизации;

о правовой ответственности за уклонение от мобилизации.

В Общественной палате края добавили, что некоторые материалы в интернете могут содержать недостоверные факты. Поэтому жителей Кубани призвали быть внимательными и проверять информацию в официальных источниках.

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