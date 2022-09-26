Мобилизованным россиянам предоставят льготы на нотариальные услуги
Общество
26.09.2022 12:47
Федеральная нотариальная палата освободила мобилизованных России от платы за ряд услуг правового и технического характера.
Резервисты смогут бесплатно оформить доверенности на распоряжение имуществом, совершение сделок, выдачу согласий законных представителей, опекунов и ряд других действий. Получить услугу вне очереди можно в любой нотариальной конторе страны, предъявив повестку.
Также в палате предложили создать «дежурные нотариальные конторы» для предоставления услуг в выходные дни. Их перечень будет определять нотариальная палата каждого региона. Адреса и режим работы можно будет найти на официальных сайтах региональных нотариальных палат, сообщает пресс-служба ФНП.
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