Кубанские призывники, которые проходят срочную службу, не попадут в зону СВО

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом журналистам рассказал военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов.

Он отметил, что в рамках частичной мобилизации нужны люди, имеющие боевой опыт. В первую очередь это танкисты, артиллеристы и водители-механики. Призывники-срочники в зону СВО не попадут, а мобилизованные обязательно пройдут военную подготовку.

«Это граждане, пребывающие в запасе и которые стоят на воинском учете, проживающие на территории края и имеющие мобилизационные предписания, а также учебную специальность, которая нам необходима», — рассказал Кузнецов.

По его словам, призовут не более 15-20% попадающих под нормы частичной мобилизации граждан с предприятий. При этом имеют право на отсрочку работники силовых структур, оборонных предприятий, связи, IT-технологий.

«Мы эти категории не призываем. Студенты, вне всякого сомнения, остаются на своих местах. Те, кто отслужил в армии и пришел домой, мы их тоже не призываем», — добавил военный комиссар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с начала частичной мобилизации в военкоматы пришли около 2 тыс. человек.