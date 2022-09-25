В Краснодарском крае с начала частичной мобилизации в военкоматы пришли около 2 тыс. человек
Политика
25.09.2022 10:59
Об этом рассказал военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов.
По его словам, в первый день в военкоматы пришли около 1 тыс. человек, из них 500 отправили в воинские части для восстановления навыков и прохождения подготовки.
«Отказников у нас нет. Все, кого вызывают по повесткам, приходят в военкоматы по месту жительства», — сказал Александр Кузнецов.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Глава государства подписал соответствующий указ.
Любые вопросы, касающиеся частичной мобилизации, можно задавать по номеру горячей линии 122. В Краснодарском крае звонки принимают в будние дни с 8:00 до 20:00. По выходным — круглосуточно.
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