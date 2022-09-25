Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае с начала частичной мобилизации в военкоматы пришли около 2 тыс. человек

Политика
25.09.2022 10:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-chastichnoj-mobilizatsii-v-voenkomaty-prishli-okolo-2-tys-chelovek
В Краснодарском крае с начала частичной мобилизации в военкоматы пришли около 2 тыс. человек
Фото пресс-службы ЮВО

Об этом рассказал военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов.

По его словам, в первый день в военкоматы пришли около 1 тыс. человек, из них 500 отправили в воинские части для восстановления навыков и прохождения подготовки.

«Отказников у нас нет. Все, кого вызывают по повесткам, приходят в военкоматы по месту жительства», — сказал Александр Кузнецов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Глава государства подписал соответствующий указ.

Любые вопросы, касающиеся частичной мобилизации, можно задавать по номеру горячей линии 122. В Краснодарском крае звонки принимают в будние дни с 8:00 до 20:00. По выходным — круглосуточно.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Военный комиссар Краснодарского края подписал приказ о мобилизации
Военный комиссар Краснодарского края подписал приказ о мобилизации
Как в Краснодарском крае проходит частичная мобилизация
Как в Краснодарском крае проходит частичная мобилизация
В Анапе двое парней ночью отрезали палец охраннику, мешавшему им искать закладку
В Анапе двое парней ночью отрезали палец охраннику, мешавшему им искать закладку
В Краснодаре отстранили от уроков учителя, схватившего за горло ученика
В Краснодаре отстранили от уроков учителя, схватившего за горло ученика
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. В Сочи приезжий зарезал знакомого
  3. В Усть-Лабинском районе женщина погибла под колесами автобуса
  4. В Крыму из-за взрыва газа рухнул двухэтажный дом
  5. В Краснодаре неадекватная женщина напугала учеников школы
  6. Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях