Загородный пляжный клуб в Краснодаре заволокло дымом из-за загоревшегося ангара
Происшествия
16.07.2023 18:41
Около 18:00 16 июля посетители пляжной территории Zagarro Club Resort на Ростовском шоссе увидели клубы густого дыма над зоной отдыха.
Посетители подумали, что горит сам загородный клуб, и поспешили покинуть территорию прямо в купальных костюмах и плавках.
Оказалось, загорелось складское помещение за забором загородного пляжного клуба.
На месте работают сотрудники Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. В 18:41 огонь удалось локализовать на площади 600 кв. м.
К ликвидации возгорания привлекли 48 человек личного состава и 15 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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Огонь с ангара перекинулся на здание пляжного клуба Zagarro в Краснодаре.
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