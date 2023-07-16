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Загородный пляжный клуб в Краснодаре заволокло дымом из-за загоревшегося ангара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zagorodnyj-plyazhnyj-klub-v-krasnodare-zavoloklo-dymom-iz-za-zagorevshegosya-angara
Загородный пляжный клуб в Краснодаре заволокло дымом из-за загоревшегося ангара
Фото "Кубань 24"

Около 18:00 16 июля посетители пляжной территории Zagarro Club Resort на Ростовском шоссе увидели клубы густого дыма над зоной отдыха.

Посетители подумали, что горит сам загородный клуб, и поспешили покинуть территорию прямо в купальных костюмах и плавках.

Оказалось, загорелось складское помещение за забором загородного пляжного клуба.

Фото «Кубань 24»

На месте работают сотрудники Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. В 18:41 огонь удалось локализовать на площади 600 кв. м.

К ликвидации возгорания привлекли 48 человек личного состава и 15 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Огонь с ангара перекинулся на здание пляжного клуба Zagarro в Краснодаре.

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