Огонь с ангара перекинулся на здание пляжного клуба Zagarro в Краснодаре
Происшествия
16.07.2023 19:13
Около 18:00 16 июля отдыхающие загородного клуба с бассейнами Zagarro Club Resort на Ростовском шоссе заметили клубы густого дыма над зоной отдыха.
Все посетители незамедлительно покинули пляжную территорию. Оказалось, что за забором клуба загорелось складское помещение. Площадь пожара — 600 кв. м.
На месте происшествия работают пожарные Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Привлечено порядка 50 человек и 15 единиц техники.
Однако огонь перекинулся с ангара на здание загородного клуба, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» очевидцы.
В 19:36 пожарным удалось ликвидировать открытое горение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 18:41 пожар возле загородного клуба удалось локализовать на площади 600 кв. м.