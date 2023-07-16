Огонь с ангара перекинулся на здание пляжного клуба Zagarro в Краснодаре

Около 18:00 16 июля отдыхающие загородного клуба с бассейнами Zagarro Club Resort на Ростовском шоссе заметили клубы густого дыма над зоной отдыха.

Все посетители незамедлительно покинули пляжную территорию. Оказалось, что за забором клуба загорелось складское помещение. Площадь пожара — 600 кв. м.

На месте происшествия работают пожарные Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Привлечено порядка 50 человек и 15 единиц техники.

Однако огонь перекинулся с ангара на здание загородного клуба, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» очевидцы.

В 19:36 пожарным удалось ликвидировать открытое горение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 18:41 пожар возле загородного клуба удалось локализовать на площади 600 кв. м.